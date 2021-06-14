Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi'ne "Türk Bayrağı Anıtı" kazandırıldı
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Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi'ne "Türk Bayrağı Anıtı" kazandırıldı

Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi'ne 'Türk Bayrağı Anıtı' kazandırıldı
Anadolu Ajansı / Halil Fidan - Haberler | Güncel

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) bünyesinde geçen yıl kurulan Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesinin bahçesinde Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı tarafından yaptırılan Türk Bayrağı Anıtı, törenle açıldı.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) bünyesinde geçen yıl kurulan Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesinin bahçesinde Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı tarafından yaptırılan Türk Bayrağı Anıtı, törenle açıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, törende konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Türkiye'de ilk olma özelliğini taşıyan müzede Türk Bayrağı Anıtı'nın açılmasından onur duyduklarını belirtti.

Türkiye'nin birlik ve beraberliğinin sembollerine her zaman önem verdiklerini aktaran Hotar, şunları kaydetti:

"Bugün de Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 182'nci yıl dönümü nedeniyle Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı tarafından müzemizin bahçesine yaptırılan Türk Bayrağı Anıtı'nın açılış heyecanını yaşıyoruz. Jandarma Teşkilatımızın 182'nci kuruluş yıl dönümünü de yürekten kutluyorum. Bu anıtın üniversitemize kazandırılmasında emeği geçen Jandarma Genel Komutanlığımıza, Jandarma Komanda Eğitim Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak'a, Foça Jandarma Komando Okulu Komutanı Albay Tolunay Başer'e, Edebiyat Fakültemiz mezunu ve aynı zamanda Foça'da yedek subay olarak vatani görevini yerine getiren Burak Demir'e ve mensuplarımıza teşekkür ediyorum."

Tuğgeneral Vedat Çolak ise Türk Bayrağı Anıtı'nı yaptırmaktan onur duyduklarını ifade ederek, Rektör Hotar'a komanda bıçağı hediye etti.

Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi'ne 'Türk Bayrağı Anıtı' kazandırıldı
Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi'ne 'Türk Bayrağı Anıtı' kazandırıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan

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Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi'ne "Türk Bayrağı Anıtı" kazandırıldı - Haberler
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