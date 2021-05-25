Jandarma'dan DEAŞ operasyonu
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Jandarma'dan DEAŞ operasyonu

Jandarma'dan DEAŞ operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir merkezli 11 ilde yürütülen DEAŞ operasyonunda, örgütle irtibatı olduğu ve finansal destek sağladığı iddia edilen 16 şüpheli yakalandı.

Balıkesir merkezli 11 ilde yürütülen DEAŞ operasyonunda, örgütle irtibatı olduğu ve finansal destek sağladığı iddia edilen 16 şüpheli yakalandı.

DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yakalama kararı verilen 20 şüpheliden 16'sı gözaltına alınndı. İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Komutanlığı ekipleri Balıkesir merkezli Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa ve Şanlıurfada eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyon sonucunda DEAŞ'la irtibatlı oldukları iddia edilen 16 şüpheli yakalanırken, diğer 4 şüphelinin ise yakalama çalışması sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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