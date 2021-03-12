Jandarma'dan çocuklarla etkinlik

Malatya'da Jandarma ekipleri, çocuklar ile birlikte İstiklal Marşının Kabulü'nün 100. Yıldönümünü kutladı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği görevlileri tarafından, İstiklal Marşının Kabulü'nün 100. Yılı olması sebebiyle Battalgazi İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Hasırcılar Ortaokulu ziyaret edildi.

Ziyaret esnasında okuldaki anma programına dahil olan Jandarma ekipleri, çocuklara günün anlam ve önemini anlattılar. Daha sonra çocuklara Türk Bayrağı ve Jandarma Çocuk Dergisi hediye eden Jandarma ekipleri, çocuklar ile birlikte İstiklal Marşını okudular. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı