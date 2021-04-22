Jandarma'dan çocuklara 23 Nisan hediyesi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile Muğla Valiliği ve İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda anaokulu öğrencilerine Türk Bayrağı ve Jandarma Bebekleri hediye edildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile Muğla Valiliği ve İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda anaokulu öğrencilerine Türk Bayrağı ve Jandarma Bebekleri hediye edildi.

Marmaris İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Çam, İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, Jandarma Ast. Derya Rüştüoğlu ve Jandarma ekipleri de ilçedeki bir anaokulu ziyaret ederek çocuklarla sohbet etti. Ziyarette çocuklara Türk Bayrağı ve bebek hediye edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı