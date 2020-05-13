Jandarma'dan büyük operasyon: Milyonlarca cerrahi maske ele geçirildi
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Jandarma'dan büyük operasyon: Milyonlarca cerrahi maske ele geçirildi

İzmir'in Buca ilçesinde, jandarma ekiplerince izinsiz maske üretimi yapılan bir depoya düzenlenen operasyonda 4 milyon 470 bin adet cerrahi maske ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Jandarma'dan büyük operasyon: Milyonlarca cerrahi maske ele geçirildi
13.05.2020 19:59 | Son Güncelleme: 13.05.2020 19:59

İzmir'in Buca ilçesinde, jandarma ekiplerince izinsiz maske üretimi yapılan bir depoya düzenlenen operasyonda 4 milyon 470 bin adet cerrahi maske ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığı Buca İlçe Jandarma Komutanlığı'nın sorumluluk alanında bulunun Zafer Mahallesi'nde, jandarma ekiplerinin devriye faaliyetleri esnasında duyulan şüphe üzerine bir depoda yapılan kontrollerde, bin 490 adet koli içerisinde toplam 4 milyon 470 bin adet üç katlı cerrahi maske ele geçirildi. Ekiplerce ilçe Sağlık Müdürlüğü'ne verilen bilginin ardından, yapılan kontroller neticesinde maskelerin izinsiz üretildiği belirlendi. Ele geçirilen maskeler, Buca İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Öte yandan, olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli T. D'nin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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