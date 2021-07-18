Jandarma'dan bayram öncesi drone ile trafik denetimi
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Jandarma'dan bayram öncesi drone ile trafik denetimi

Jandarma'dan bayram öncesi drone ile trafik denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timleri kurban bayramı öncesi sorumluluk alanlarında denetimlerini sıklaştırdı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timleri kurban bayramı öncesi sorumluluk alanlarında denetimlerini sıklaştırdı.

Vatandaşların Kurban Bayramı tatilini huzur ve güven ortamında geçirmesini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timleri, kazaların önlenmesi için gerekli güvenlik önlemlerini aldı. bayram öncesi trafik yoğunluğunun yaşanması nedeniyle tedbirlerini artıran jandarma ekipleri, bu amaçla Kolay karayolunda drone ile havadan çekimler gerçekleştirilerek denetim yaptı. Yapılan denetimde ekipler drone ile havadan da görüntü kaydı yaparken, karayolunda durdurulan araçların sürücüleri hem trafik, hem de asayiş yönünden denetlendi. Sürücülerin ehliyet ve evrak eksikliği olup olmadığı kontrol edilirken, GBT kontrolleri de yapıldı. - SAMSUN

Jandarma'dan bayram öncesi drone ile trafik denetimi
Jandarma'dan bayram öncesi drone ile trafik denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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