Jandarma'dan 'Bayrak' paylaşımı
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Jandarma'dan 'Bayrak' paylaşımı

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından bayrak paylaşımı yaptı.

03.02.2020 13:22 | Son Güncelleme: 03.02.2020 13:27
Jandarma'dan 'Bayrak' paylaşımı

Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından bayrak paylaşımı yaptı.


Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabından 'nın Bayrak şiirinin, "Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim: Yer yüzünde yer beğen! Nereye dikilmek istersen, Söyle, seni oraya dikeyim!" kıtasına yer verilen Türk bayrağının önemini anlatan bir klip yayımladı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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