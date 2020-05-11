- Jandarma'dan Anneler günü ziyaretleri- Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Şehit Aileleri ve...

- Jandarma'dan Anneler günü ziyaretleri Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Şehit Aileleri ve Anneleri ziyaret etti Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk alanlarında ikamet eden Şehit Aileleri ve Anneleri ziyaret etti.