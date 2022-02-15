Jandarma'dan anlamlı çalışma - Haberler
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Jandarma'dan anlamlı çalışma

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Jandarma'dan anlamlı çalışma

Mahallelerindeki sokak hayvanlarını beslemeleri için çocuklara mama verdiler.

SİVAS (İHA) - Mahallelerindeki sokak hayvanlarını beslemeleri için çocuklara mama verdiler.

Sivas İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri ve Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personeli, Sivas Valiliğinin yürütmüş olduğu 700 fikir 700 proje faaliyeti kapsamında anlamlı bir çalışmaya imza attı. Ekipler, Yıldızeli ilçesi Karacaören İlkokulunda 'Haydi' uygulaması tanıtıp öğrencilere hayvan sevgisini aşılayan broşürler dağıttılar. Çocuklara ayrıca mahallelerindeki sokak hayvanlarını beslemeleri için mama verildi. 102 mont, bot ve oyuncak hediye edildi. - SİVAS

Jandarma'dan anlamlı çalışma

Jandarma'dan anlamlı çalışma

Jandarma'dan anlamlı çalışma

Jandarma'dan anlamlı çalışma

Jandarma'dan anlamlı çalışma

İhlas Haber Ajansı - Yerel

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