Jandarma'dan akaryakıt hırsızlığı operasyonu: 3 gözaltı

13.01.2020 12:11 | Son Güncelleme: 13.01.2020 12:16

Antalya ve 5 ayrı ilde yol yapım şantiyelerindeki iş makinesi ve yakıt depolarından akaryakıt hırsızlığı yapan 3 şahıs, jandarmanın yolu kapatması sonucu suç aletleriyle birlikte yakalandı.



Antalya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesi ile Ankara, Bilecik, Samsun, Denizli ve Ordu illerinde farlı tarihlerde yol yapım şantiyelerinde meydana gelen akaryakıt hırsızlığı olaylarıyla ilgili şüpheliler tespit edilerek yakalama çalışması başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki takip ve çalışmalar neticesinde S.Ş. A.Ç. ve O.Ç.K isimli şüphelilerin hırsızlık olaylarını minibüs ve bir otomobil ile gerçekleştirdikleri tespit edildi.



Şüphelilerin hırsızlık yapacakları bölgenin keşfini yaptıkları, havanın kararmasıyla birlikte iş makineleriyle yakıt depolarının kapaklarını kırdıkları ve yakıtı özel bir aparatla bidonlara çektikleri ortaya çıktı.



Şüpheliler, Elmalı istikametinden Korkuteli istikametine seyir halindeyken ilçe girişinde Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yolun kapatılması sonucu araçlarının önü kesilerek gözaltına alındılar. Araçlarda yapılan aramada, 35 adet 30 litrelik plastik boş bidon, 2 adet 30 litrelik akaryakıt dolu bidon, 2 adet plastik hortum ve şahısların üzerinden 6 bin 720 TL para ele geçirildi.



Olay neticesinde Antalya, Ankara, Samsun, Ordu, Bilecik ve Denizli illerinde toplam 11 akaryakıt hırsızlığı olayı aydınlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA