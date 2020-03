Jandarma'dan 8 Mart paylaşımı

06.03.2020 16:18 | Son Güncelleme: 06.03.2020 16:18

Jandarma Genel Komutanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından Jandarma Özel Asayiş Komutanlığında görev yapan kadın personellerle ilgili bir video paylaştı.



Paylaşılan görüntülerde kadın erkek fark etmeksizin zor şartlarda görev yapan personelin eğitimleri ve sahadaki çalışmaları yer alıyor. Görüntülerde, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığında görev alan bir kadın astsubay, "Tamamen üniforma aşkıyla büyüdüm. En büyük hayalim kendi üniformamı giyip ay yıldızlı bayrağın altında selam durmaktı. Üniformamla birlikte istiklal marşını okurken gurur duyuyorum. İki kardeşiz, bir erkek kardeşim var. Erkek kardeşimin asker olması beklenirken, ben ondan önce asker oldum. Asla vazgeçmeyin, pes etmeyin ve hayallerinizin peşinden koşun" diyerek, kadın astsubaylığa zor olarak bakılmaması gerektiğini vurguluyor.



"Bir kadının isteyip de elde edemeyeceği hiçbir şey yoktur"



Görüntülerde Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8'lik depremde enkaz altında kalan Ayşe Yıldız ve 2.5 yaşındaki çocuğu Nüsra Yıldız'ı enkaz altından çıkaran Jandarma Astsubay Zehra Yıldız da, "Bizleri görerek örnek alan tüm kadınlara şunu söylemek istiyorum. Kesinlikle vazgeçmeyin ve ne kadar yorulsanız da asla yılmayın. Bir kadının isteyip de elde edemeyeceği hiçbir şey yoktur" ifadelerini kullanıyor.



"Her başarılı kadının arkasında kendi özgüveni, kararlılığı ve cesareti vardır"



Jandarma Arama Kurtarma Timi'nde görev alan başka bir kadın astsubay da aldıkları eğitimlerin erkeklerle aynı olduğunu belirterek, "İlk iki ay boyunca meskun mahal arama, intikal, spor, atış gibi faaliyetleri icra etmek açısından eğitimler aldık. Zorlu eğitimi tamamladıktan sonra kendi branşımız kapsamında Niğde Aladağlar bölgesinde yaz dağ arama-kurtarma eğitimini tamamladık. Şu an Kayseri Erciyes'te kış kursu eğitimine devam etmekteyiz. JÖAK bünyesinde kurulan ilk kadın timiyiz ancak çalışma şartları açısından erkeklerle hiçbir farkımız yok. Onlarla aynı eğitimlere sahibiz, onlarla aynı şartlarda görev yapıyoruz. Her başarılı erkeğin arkasında başarılı bir kadının olduğu söylenir ancak biz bunu farklı değerlendiriyoruz. Her başarılı kadının arkasında kendi özgüveni, kararlılığı ve cesareti vardır. Bir kadının yapmak isteyip de başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Yeter ki, kendisine inansın ve güvensin" sözlerini kullanıyor. - ANKARA

Kaynak: İHA