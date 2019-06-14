Jandarma'dan 180'inci yıl konseri

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, teşkilatın 180'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında kutlama programı düzenlendi.

Kültür Merkezinde düzenlenen program öncesinde, Düzce Belediyesi Mehteran Takımı gösteri sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda konuşan İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, kendilerine gece-gündüz destek olan, başta kendi eşi olmak üzere tüm jandarma eşlerine teşekkür etti.

Gurur ve heyecan içerisinde olduklarını ifade eden Çetinkaya, şöyle konuştu:

"Köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı kuruluşundan bu yana yüce milletimizin sevgi ve güvenine mazhar olmuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünü korunması, milletimizin huzur ve güvenliğini sağlaması yönündeki hedefiyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır. Bizler, milletimizin bu güveninin bilincinde hareket ederek bu bağı korumak, geliştirmek azim ve kararlılığındayız."

Tüm şehitleri rahmetle andıklarını vurgulayan Çetinkaya, Türk Milleti'nin huzur ve güvenliği için her koşulda çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Türk Sanat Müziği konseri

Jandarma tanıtım filminin ardından sahneye çıkan İl Jandarma Konutanlığında görevli Mesut Aksoy, Emre Karataş, Ali Rıza Öcal ve Akın Özdemir Türk Halk Müziği dinletisi sundu.

Programda, 'Şu yüce dağları duman kaplamış', 'Yine Karlar Yağdı' 'Bitlis'te beş minare' türkülerini seslendiren jandarma personelleri büyük alkış aldı.

Kaynak: AA