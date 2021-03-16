Son dakika haber | Gara şehitlerinden Astsubay Semih Özbey'in, babasına jandarmadan ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber | Gara şehitlerinden Astsubay Semih Özbey'in, babasına jandarmadan ziyaret

16.03.2021 17:09 | Son Güncelleme: 16.03.2021 17:26
Son dakika haber | Gara şehitlerinden Astsubay Semih Özbey'in, babasına jandarmadan ziyaret

Son dakika haberler... Malatya İl Jandarma Komutanlığı personellerince, 18 Mart Şehitleri Anma Günü kapsamında, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesindeki Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak, şehit edilenlerden Jandarma Personel Astsubay Çavuş Semih Özbey'in babası Gürsel Özbey, ziyaret edildi.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı personellerince, 18 Mart Şehitleri Anma Günü kapsamında, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesindeki Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak, şehit edilenlerden Jandarma Personel Astsubay Çavuş Semih Özbey'in babası Gürsel Özbey, ziyaret edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı personellerince, jandarma sorumluluk bölgesinde ikamet eden 35 şehit ailesi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla ziyaret edildi.

Jandarma personelleri Rize İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli iken 18 Eylül 2015 tarihinde Tunceli-Erzincan kara yolunda alıkonulan ve Gara bölgesinde şehit edilen Özbey'in babası Gürsel Özbey'i ziyaret etti.

Kentte bulunan şehit ve gazi dernekleri de ziyaret edildi.

Jandarma personelleri ayrıca sorumluluk bölgelerinde bulunan şehitlerin kabirlerini de mezarları ziyaret edilerek gerekli bakım, onarımı yaptı.

Son dakika haber | Gara şehitlerinden Astsubay Semih Özbey'in, babasına jandarmadan ziyaret
Son dakika haber | Gara şehitlerinden Astsubay Semih Özbey'in, babasına jandarmadan ziyaret
Son dakika haber | Gara şehitlerinden Astsubay Semih Özbey'in, babasına jandarmadan ziyaret

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Mehmet Akif Ersoy
Magazin Birol Güven Nükhet Duru Türkan Şoray Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Aykut Kocaman Halis Özkahya Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Gara şehitlerinden Astsubay Semih Özbey'in, babasına jandarmadan ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 17:33:00. #1.14#
title