Jandarma'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma temalı fotoğraf sergisi
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Jandarma'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma temalı fotoğraf sergisi

Jandarma'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma temalı fotoğraf sergisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma temalı fotoğraf sergisi açıldı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma temalı fotoğraf sergisi açıldı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından bir alışveriş merkezinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma temalı fotoğraf sergisi açıldı. Sergide, hain darbe girişiminde yaşanan anlardan kesitlerin kareler aldı. Alışveriş merkezinin sergi alanında bulunan etkinliğe AVM'ye gelen ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi.

(Ali Nargüner - Yunus Özkan/İHA)

Jandarma'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma temalı fotoğraf sergisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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