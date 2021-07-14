Jandarma'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma temalı fotoğraf sergisi

Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma temalı fotoğraf sergisi açıldı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma temalı fotoğraf sergisi açıldı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından bir alışveriş merkezinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma temalı fotoğraf sergisi açıldı. Sergide, hain darbe girişiminde yaşanan anlardan kesitlerin kareler aldı. Alışveriş merkezinin sergi alanında bulunan etkinliğe AVM'ye gelen ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi.

(Ali Nargüner - Yunus Özkan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı