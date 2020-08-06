Jandarma Covid-19 denetimini arttırdı Malatya merkez ilçe Battalgazi jandarma komutanlığı ekipleri, yeni tip korona virüs (Covid-19) denetimini arttırdı.

Malatya merkez ilçe Battalgazi jandarma komutanlığı ekipleri, yeni tip korona virüs (Covid-19) denetimini arttırdı.

Battalgazi jandarma komutanlığı ekipleri, 35 personelin katılımı ile Covid-19 denetimi kapsamında sorumluluk bölgesinde 25 işyeri, 12 toplu taşıma aracı ve bin 400 şahıs kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde Covid-19 tedbirleri kapsamında vatandaşlar ve işyerleri uyarıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA