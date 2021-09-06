Jandarma çocukların ilk ders günü heyecanına ortak oldu
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Jandarma çocukların ilk ders günü heyecanına ortak oldu

İhlas Haber Ajansı / Muhammet Ali Çiftçi - Haberler | Güncel

Jandarma çocukların ilk ders günü heyecanına ortak oldu Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığına bağlı personel, yüz yüze eğitime başlayan ilkokul öğrencilerini ziyaret ederek ilk ders günü heyecanına ortak oldu.

Jandarma çocukların ilk ders günü heyecanına ortak oldu

BİNGÖL - Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığına bağlı personel, yüz yüze eğitime başlayan ilkokul öğrencilerini ziyaret ederek ilk ders günü heyecanına ortak oldu.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı zili bugün itibariyle çaldı. Bu kapsamda bir etkinlik gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlığı, ilkokul çocuklarını ziyaret ederek hem çeşitli hediyeler verdi hem de bilgilendirme yaptı. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı personeli, 2021-2022 yüz yüze eğitim dönemine başlayan sorumluluk sahamızda bulunan öğrencileri okul girişi ve sınıflarında çeşitli hediyelerle karşılayarak, okula başlama coşkusunu birlikte paylaştılar. Bingöl İl Jandarma Komutanlığı personelimiz tarafından çocuklara maske, mesafe, hijyen konularında ve servislerde emniyet kemerlerinin takılı olması gerektiği hakkında farkındalığı arttırmak amacıyla uyarılarda bunulmuştur. Çocuklar, ekiplerin beraberinde getirdikleri dedektör köpeklerin gösterisini izledikten sonra dedektör köpekleri sevip, fotoğraf çektirerek, güne yüksek moral ve motivasyonla başladılar" denildi.

Jandarma çocukların ilk ders günü heyecanına ortak oldu
Jandarma çocukların ilk ders günü heyecanına ortak oldu
Jandarma çocukların ilk ders günü heyecanına ortak oldu
Jandarma çocukların ilk ders günü heyecanına ortak oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammet Ali Çiftçi

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