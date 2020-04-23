Jandarma çocukların balkondaki 23 Nisan kutlamasına eşlik etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Jandarma çocukların balkondaki 23 Nisan kutlamasına eşlik etti - Haberler
23 Nisan, Jandarma, Güncel, Haber

Jandarma çocukların balkondaki 23 Nisan kutlamasına eşlik etti

Hatay'da jandarma ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerinde kutlamak zorunda kalan çocuklara hediyeler dağıtıp müzik eşliğinde eğlendirdi.

23.04.2020 11:24 | Son Güncelleme: 23.04.2020 11:30
Jandarma çocukların balkondaki 23 Nisan kutlamasına eşlik etti

Hatay'da jandarma ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerinde kutlamak zorunda kalan çocuklara hediyeler dağıtıp müzik eşliğinde eğlendirdi.

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, bu yıl okul bahçelerinde değil, evlerde gerçekleşti.

Bu kapsamda Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Serinyol Mahallesi'nde evlerinin pencerelerini ve balkonlarını süsleyen çocuklara jandarma ekipleri sürpriz yaptı. Jandarma trafik ve asayiş ekipleri, balon ve Türk bayraklarıyla süslediği araçlarla konvoy oluşturup çocukların bayramını kutladı. Kapı kapı dolaşıp tişört, balon, karanfil, şapka, maske ve Türk bayrağı dağıtan ekipler, daha sonra balkona çıkan çocuklarla saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu.

Jandarmanın maskotu "Afajan", mahallede yükselen şarkılar eşliğinde balkondaki çocukları dans ettirdi. Eğlenceli vakit geçiren çocuklar, balkonlardan alkışlar eşliğinde "Türkiye" ve "Jandarma" sloganları atıp ekiplere 23 Nisan şiirleri okudu.

" Çok güzel bir katılım oldu"

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Jandarma Kıdemli Başçavuş Ramazan Üstüner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, jandarma olarak görevlerinin sadece trafik uygulaması veya asayişi sağlamak olmadığını, aynı zamanda çocuklara da milli duyguları aşıladıklarını söyledi.

Kovid-19 salgını nedeniyle çocukların dışarı çıkamadığını, bu yılki törenlerin alanlarda değil balkonlarda yapıldığını belirten Üstüner, şöyle devam etti:

"Çocuklarımız artık evlerde sıkıldılar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, biz de jandarma olarak ülkemizin geleceği, göz bebeklerimiz olan çocuklarımızı mutlu etmek, gözlerindeki o ışığı söndürmemek ve ülkelerine sımsıkı sarılmaları için böyle bir etkinlik düzenledik. Çok güzel bir katılım oldu, mahalleli bizi çok güzel karşıladı. Çocuklarımız balkonlara çıktılar, bize bayrak salladılar. Biz onların mutlu olması için ay yıldızlı tişörtler ve çeşitli hediyeler dağıttık. Afajan ile onları müzik eşliğinde eğlendirdik. Jandarmanın görevi sadece asayiş veya trafik değil, aynı zamanda ülkemizin geleceği olan çocuklarımızı eğlendirmek az da olsa onları mutlu etmek. Milli bayramların sadece alanlarda değil, balkonlarımızdan da kutlayabileceğimizi tüm dünyaya gösterdik."

Çocuklardan jandarmaya teşekkür

Çocuklardan 8 yaşındaki Elena Yalçın ise balon ve bayraklarla süsledikleri evlerini tören alanına dönüştürdüklerini söyledi.

Bugünün kendilerinin bayramı olduğunu ve jandarmanın onları unutmadığını belirten Yalçın, "Bugün 23 Nisan diye içimde büyük bir sevinç var. Jandarma bize hediye getirdi, çok sevindim. Ben de büyüyünce asker olmak istiyorum." dedi.

Yusuf Kavak da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladığı için çok mutlu olduğunu anlattı.

İlk kez bayramı evden kutladığını dile getiren Kavak, "Evden kutluyoruz ama yine de çok mutluyum. Evi süsledik, şiirler ezberledik, öğretmenlerimize video çekip gönderdik, asker ağabeyler geldi bize hediye verdi, onlara çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Jandarma çocukların balkondaki 23 Nisan kutlamasına eşlik etti

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

AVM'ler kapılarını tekrar açmaya hazırlanıyor! Yetkili isim tarih verdi Haberler
AVM'ler kapılarını tekrar açmaya hazırlanıyor! Yetkili isim tarih verdi
DSÖ'den Türkiye açıklaması: Vaka sayısı dengeye oturmaya başladı Haberler
DSÖ'den Türkiye açıklaması: Vaka sayısı dengeye oturmaya başladı
Erdoğan'a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı Haberler
Erdoğan'a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı
3 gün daha sokağa çıkma yasağı mı gelecek? Son kararı Erdoğan verecek Haberler
3 gün daha sokağa çıkma yasağı mı gelecek? Son kararı Erdoğan verecek
Koronavirüs testinden para alamayan özel hastanelerden akılalmaz oyun Haberler
Koronavirüs testinden para alamayan özel hastanelerden akılalmaz oyun
MİT şehidinin kimliğini ifşa eden fotoğrafları çeken isim bulundu Haberler
MİT şehidinin kimliğini ifşa eden fotoğrafları çeken isim bulundu
İnternetten oyun konsolu sipariş eden genç, paketten kase çıkınca emniyete giderek şikayetçi oldu
İnternetten oyun konsolu sipariş eden genç, paketten kase çıkınca emniyete giderek şikayetçi oldu
Son dakika: İşsizlik ödenekleri Mayıs ayında da banka hesaplarına yatırılacak
Son dakika: İşsizlik ödenekleri Mayıs ayında da banka hesaplarına yatırılacak
Harvard profesörünün koronavirüs öncesi aldığı 5 milyon dolarlık hisseler, salgın sonrası 800 milyon dolara yükseldi
Harvard profesörünün koronavirüs öncesi aldığı 5 milyon dolarlık hisseler, salgın sonrası 800 milyon dolara...
Bilim insanları kanıtladı: Trump'ın önerdiği ilacın koronavirüse hiçbir etkisi yok
Bilim insanları kanıtladı: Trump'ın önerdiği ilacın koronavirüse hiçbir etkisi yok
Bangladeş'te koronavirüs nedeniyle iş bulamayan anne, saçını satıp bebeğine süt aldı
Bangladeş'te koronavirüs nedeniyle iş bulamayan anne, saçını satıp bebeğine süt aldı
Fenerbahçe, Atatürk'ün TBMM önündeki fotoğrafının yer aldığı dev pankartı Ülker Stadı'na astı
Fenerbahçe, Atatürk'ün TBMM önündeki fotoğrafının yer aldığı dev pankartı Ülker Stadı'na astı
Ömer Uzun: Juventus Fenerbahçe'den Berke Özer'i istedi
Ömer Uzun: Juventus Fenerbahçe'den Berke Özer'i istedi
Belediye hoparlöründen okunan İstiklal Marşı'na balkonlardan eşlik edildi
Belediye hoparlöründen okunan İstiklal Marşı'na balkonlardan eşlik edildi
Hukukçular koronavirüsten etkilenen kiracıları uyardı: Kira indirimi, erteleme ve taksitlendirme isteyebilirsiniz
Hukukçular koronavirüsten etkilenen kiracıları uyardı: Kira indirimi, erteleme ve taksitlendirme...
THY uçağı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ay-yıldız çizdi
THY uçağı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ay-yıldız çizdi
Yasağa uymayan sürücü: Sadece marketler açıkmış, yollar da açık sanmıştım
Yasağa uymayan sürücü: Sadece marketler açıkmış, yollar da açık sanmıştım
82 yaşındaki kadın, Atatürk sevgisiyle evini müzeye çevirdi
82 yaşındaki kadın, Atatürk sevgisiyle evini müzeye çevirdi
Yasağa uymayıp polisten kaçan genç, duvardan atlarken yakalandı
Yasağa uymayıp polisten kaçan genç, duvardan atlarken yakalandı
Yunuslar, İstanbul Ortaköy Sahili'nde görüldü
Yunuslar, İstanbul Ortaköy Sahili'nde görüldü
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim
Eyüpsultan'da bir dairede patlama meydana geldi! Halk sokağa döküldü
Eyüpsultan'da bir dairede patlama meydana geldi! Halk sokağa döküldü
İstanbul Valiliği, Kılıçdaroğlu'nun iddiasına yanıt verdi: 30 Mart'ta toplantı yapılmadı
İstanbul Valiliği, Kılıçdaroğlu'nun iddiasına yanıt verdi: 30 Mart'ta toplantı yapılmadı
Sokağa çıkma yasağı olan genç otomobil bagajında yakalandı, polis şaştı kaldı
Sokağa çıkma yasağı olan genç otomobil bagajında yakalandı, polis şaştı kaldı
4 günlük sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte İstanbul'da sokaklar bomboş görüntülendi
4 günlük sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte İstanbul'da sokaklar bomboş görüntülendi
Mehmet Özdilek: Maçları seyircisiz oynatmak cinayet gibi bir şey olur
Mehmet Özdilek: Maçları seyircisiz oynatmak cinayet gibi bir şey olur
Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Ramazan ayında alınması gereken tedbirleri açıkladı
Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Ramazan ayında alınması gereken tedbirleri açıkladı
Ceylan'ı döverek öldüren cani baba, 'Kızım istismara uğradı' diye şikayette bulunmuş
Ceylan'ı döverek öldüren cani baba, "Kızım istismara uğradı" diye şikayette bulunmuş
Sokak köpeğini av tüfeğiyle öldürüp çöpe atan çoban, hayvanseverleri ayağa kaldırdı
Sokak köpeğini av tüfeğiyle öldürüp çöpe atan çoban, hayvanseverleri ayağa kaldırdı
İstanbul Valiliği, kentteki kamu çalışanlarının Ramazan süresince mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu
İstanbul Valiliği, kentteki kamu çalışanlarının Ramazan süresince mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Ziya Selçuk Muhammet Emin Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu
Magazin Aslı Enver Fettah Can Hande Yener Rafet El Roman
Spor Falcao Lionel Messi Sergen Yalçın Ivan Obradovic Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Nisan Çocuk Ramazan 23 Nisan
Şu an buradasınız: Jandarma çocukların balkondaki 23 Nisan kutlamasına eşlik etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.4.2020 13:55:26. #1.15#
title