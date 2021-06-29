JANDARMA, ÇOCUKLARIN BABALARIYLA GÖRÜŞMEK İSTEMESİNE DUYARSIZ KALMADI
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JANDARMA, ÇOCUKLARIN BABALARIYLA GÖRÜŞMEK İSTEMESİNE DUYARSIZ KALMADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 5 farklı inşaattan malzeme çalan, 572 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü izlenerek yakalanan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 5 farklı inşaattan malzeme çalan, 572 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü izlenerek yakalanan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı. Şüphelilerin adliyeye sevki sırısandı 2 çocuğun babalarıyla görüşmek istemesine jandarma duyarsız kalmadı. Çocuklar, jandarma aracında babalarıyla görüştürüldü.

Mayıs-Haziran aylarında İnegöl'ün Hamzabey, Cerrah ve Yeniceköy mahallelerinde bulunan 5 ayrı inşaattan toplam 350 bin TL değerinde inşaat kalıp malzemesi çalındı. Soruşturmayı yürüten İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin yakalanması için özel ekip kurdu. Olayların yaşandığı bölgelerin çevrelerinde bulunan 19 ayrı güvenlik kamerasından 572 saat görüntü kaydı izlendi. Ekipler, görüntülerde plakaları sökülmüş 2 hafif ticari araçla olayların gerçekleştirildiğini tespit etti. Şüphelilerin 21 ayrı hırsızlık suçundan kaydı bulunan S.E. (35) ve 26 ayrı hırsızlık suçuna karışan F.E. (31) ile D.E. A.E., N.E. ve B.E. olduğu saptandı. 6 şüpheli de Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'ndeki evlerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelilerden D.E., A.E., N.E. ve B.E., 15 yaşından küçük oldukları için savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.E. ve F.E. ise, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu ardaa 2 şüphelinin adliyeye sevki sırasında, çocuklarının babalarıyla görüşmek istemesine jandarma duyarsız kalmadı. 2 çocuk, babalarıyla jandarma aracında görüştürüldü.

JANDARMA, ÇOCUKLARIN BABALARIYLA GÖRÜŞMEK İSTEMESİNE DUYARSIZ KALMADI
JANDARMA, ÇOCUKLARIN BABALARIYLA GÖRÜŞMEK İSTEMESİNE DUYARSIZ KALMADI
JANDARMA, ÇOCUKLARIN BABALARIYLA GÖRÜŞMEK İSTEMESİNE DUYARSIZ KALMADI
JANDARMA, ÇOCUKLARIN BABALARIYLA GÖRÜŞMEK İSTEMESİNE DUYARSIZ KALMADI
JANDARMA, ÇOCUKLARIN BABALARIYLA GÖRÜŞMEK İSTEMESİNE DUYARSIZ KALMADI
JANDARMA, ÇOCUKLARIN BABALARIYLA GÖRÜŞMEK İSTEMESİNE DUYARSIZ KALMADI
JANDARMA, ÇOCUKLARIN BABALARIYLA GÖRÜŞMEK İSTEMESİNE DUYARSIZ KALMADI
JANDARMA, ÇOCUKLARIN BABALARIYLA GÖRÜŞMEK İSTEMESİNE DUYARSIZ KALMADI
JANDARMA, ÇOCUKLARIN BABALARIYLA GÖRÜŞMEK İSTEMESİNE DUYARSIZ KALMADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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