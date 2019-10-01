Jandarma çocukları unutmadı

01.10.2019 16:08

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı 1 Ekim Dünya Çocuk Günü'nde çocukları unutmadı.



Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca görevlendirilen personel tarafından 1 Ekim Dünya Çocuk Günü etkinlikleri kapsamında, Devrek İlçesi Özbağı İlkokulu, Alaplı İlçesi Atatürk İlkokulu, Gökçebey İlçesi Gökçebey Anaokulu ve Dağdeğirmenciler İlkokulu, Merkez İlçe Bahçelievler İlkokulu, Kilimli Türkali İlkokulunda çocuklara Jandarma Çocuk Dergisi, Çikolata, Şeker, Kırtasiye malzemesi ve çeşitli hediyeler dağıtıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA