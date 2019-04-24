Jandarma Çocukları Sevindirdi

Kilis'te, İl Jandarma Komutanlığı personeli jandarmanın kuruluş yıl dönümü nedeniyle çocuklara yönelik bir etkinlik düzenledi.

İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından Jandarma Genel Komutanlığının 180' inci Kuruluş Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında Resul Osman Dağı Mesire alanında çocuklara uçurtma, bayrak ve boyamı kitabı dağıtıldı. Jandarma bu etkinlikle çocukları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda yalnız bırakmazken, çocuklar ise çifte sevinç yaşadı. - KİLİS

Kaynak: İHA