Jandarma, çocuklar için 23 Nisan marşları çaldı BURSA'da, İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, sokak sokak dolaşıp, çocuklara megafondan 23 Nisan marşları dinletti.

BURSA'da, İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, sokak sokak dolaşıp, çocuklara megafondan 23 Nisan marşları dinletti.

İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda salgın nedeniyle evlerinden çıkamayan çocuklar için sürpriz yaptı. Jandarma ekipleri, sokak sokak devriye araçlarıyla gezip, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Çocuklara, megafondan 23 Nisan marşları dinletti.

Kaynak: DHA