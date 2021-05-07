Jandarma, Ceyhan Nehri'ndeki adacığa ekilen kenevirleri drone ile tespit etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Jandarma, Ceyhan Nehri'ndeki adacığa ekilen kenevirleri drone ile tespit etti

Jandarma, Ceyhan Nehri'ndeki adacığa ekilen kenevirleri drone ile tespit etti
Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu - Haberler | Güncel

Adana'nın Yüreğir ilçesinde Ceyhan Nehri'ndeki adacığa ekilen kenevirler drone ile tespit edildi.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde Ceyhan Nehri'ndeki adacığa ekilen kenevirler drone ile tespit edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama ve Kurtarma Timi, Ceyhan Nehri'nde eğitim faaliyeti yürütürken bir adacık üzerinde patika yollar olduğunu fark etti.

Ekipler şüphe üzerine adacıklar üzerinde drone ile denetim yaptı.

Denetimde adacık üzerinde kumaş saksılara ekilmiş 10 kök kenevir bitkisi belirlendi.

Jandarma ekiplerince, keneviri ekenlerin yakalanması için yürütülen çalışmada 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

Kızı 2,5 yıldır kayıp, torunu kazada ölen Fikriye annenin gözyaşları
Kızı 2,5 yıldır kayıp, torunu kazada ölen Fikriye annenin gözyaşları
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Faik Öztrak Aykut Erdoğdu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Eda Ece Acun Ilıcalı Hakan Sabancı İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Tff Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Jandarma, Ceyhan Nehri'ndeki adacığa ekilen kenevirleri drone ile tespit etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 21:25:01. #1.16#

title