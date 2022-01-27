Jandarma, Çeşme'de kadınları şiddete karşı bilgilendirdi - Haberler
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Jandarma, Çeşme'de kadınları şiddete karşı bilgilendirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Jandarma, Çeşme'de kadınları şiddete karşı bilgilendirdi

İzmir'de jandarma ekipleri, Çeşme'nin Ildır Mahallesi'ndeki kadınları, kadına karşı şiddetin önlenmesi ve uyuşturucu ile mücadele konusunda bilgilendirdi.

İzmir'de jandarma ekipleri, Çeşme'nin Ildır Mahallesi'ndeki kadınları, kadına karşı şiddetin önlenmesi ve uyuşturucu ile mücadele konusunda bilgilendirdi.

Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı, kadınlar için bilgilendirme toplantısı düzenledi. Bu kapsamda İzmir İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, aile içi şiddetle mücadele, kadın haklarının korunması, kadına karşı şiddetin önlenmesi, toplumsal farkındalığın artırılması, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) ve uyuşturucu ile mücadele konularında kadınlara bilgi verdi. Bilgilendirme toplantısına çok sayıda kadın katıldı. - İZMİR

Jandarma, Çeşme'de kadınları şiddete karşı bilgilendirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Uyuşturucu, Jandarma, İzmir, Çeşme, 3. Sayfa, Haber

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