Jandarma, çeşitli suçlardan aranan 292 kişiyi yakaladı

Jandarma, çeşitli suçlardan aranan 292 kişiyi yakaladı

Balıkesir'de jandarma ekipleri son 1 ayda 292 aranan kişiyi yakaladı.

08.11.2019 10:50 | Son Güncelleme: 08.11.2019 10:55
Jandarma, çeşitli suçlardan aranan 292 kişiyi yakaladı

Balıkesir'de jandarma ekipleri son 1 ayda 292 aranan kişiyi yakaladı.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ve bağlı birimlerince il merkezi ve ilçelerinde 1 Ekim-31 Ekim tarihleri arasında icra edilen önleyici kolluk faaliyetleri neticesinde 134 bin 585 kişi sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 292 kişi yakalandı. Jandarma ekipleri ayrıca 59 bin 943 araç kontrol edip, 2 bin 716 araca 1 milyon 282 bin 683 TL idari para cezası kesti. 814 araç trafikten men edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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