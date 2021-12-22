Jandarma, çalınan römork ve sera sobalarını sahibine teslim etti
AA / Tahsin Küçükkaraca - Haberler | Güncel
Antalya'nın Serik ilçesinde çalınan römork ve sera sobaları sahibine teslim edildi.
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde çalınan römork ve sera sobaları sahibine teslim edildi.
Kayaburnu Mahallesi'nde 19 Aralık'ta M.K'nın serasında bulunan römorkun ve sera sobalarının çalındığı ihbarı üzerine Serik Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Ekiplerce, bulunan römork ve sera sobaları sahibine teslim edildi.
Şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.
AA / Tahsin Küçükkaraca - Son Dakika Haberleri
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