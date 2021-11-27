Jandarma, çalınan motosikleti sahibine teslim etti
AA / Tahsin Küçükkaraca - Haberler | Güncel
Antalya'nın Finike ilçesinde çalınan motosiklet, sahibine teslim edildi.
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Finike ilçesinde çalınan motosiklet, sahibine teslim edildi.
Sahilkent Mahallesi'nde 11 Kasım'da motosiklet çalındığı ihbarı üzerine Finike İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Ekiplerce, bir evin bahçesinde bulunan motosiklet sahibine teslim edildi.
Şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.
AA / Tahsin Küçükkaraca - Son Dakika Haberleri
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