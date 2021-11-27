Jandarma, çalınan motosikleti sahibine teslim etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Jandarma, çalınan motosikleti sahibine teslim etti

AA / Tahsin Küçükkaraca - Haberler | Güncel
Jandarma, çalınan motosikleti sahibine teslim etti

Antalya'nın Finike ilçesinde çalınan motosiklet, sahibine teslim edildi.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Finike ilçesinde çalınan motosiklet, sahibine teslim edildi.

Sahilkent Mahallesi'nde 11 Kasım'da motosiklet çalındığı ihbarı üzerine Finike İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerce, bir evin bahçesinde bulunan motosiklet sahibine teslim edildi.

Şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

FETÖ'den hükümlü Ayşe Özdoğan'ın cezasının infazı 3 ay ertelendi

FETÖ'den hükümlü Ayşe Özdoğan'ın cezasının infazı 3 ay ertelendi

 'CEP TELEFONUMU KIRDIN' DİYEREK DOLANDIRICILIK YAPIYORDU

'CEP TELEFONUMU KIRDIN' DİYEREK DOLANDIRICILIK YAPIYORDU

 4 çocuk babası ilçe müftüsü koronavirüsten hayatını kaybetti

4 çocuk babası ilçe müftüsü koronavirüsten hayatını kaybetti

AA / Tahsin Küçükkaraca - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title