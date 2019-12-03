Jandarma çalınan motoru sahibine teslim etti
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Jandarma çalınan motoru sahibine teslim etti

Muğla'nın Milas ilçesi Güllük Mahallesinde çalınan motor Jandarmanın titiz çalışması sonrası bulunarak sahibine teslim edildi.

03.12.2019 19:36 | Son Güncelleme: 03.12.2019 19:41
Jandarma çalınan motoru sahibine teslim etti

'nın ilçesi Güllük Mahallesinde çalınan motor Jandarmanın titiz çalışması sonrası bulunarak sahibine teslim edildi.


Milas'ın Güllük Mahallesinde 29 Kasım'da motor çalındığı ihbarı sonrası Güllük Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler çalınan motor ile ilgili çalışma başlattı. Jandarmanın sivil ekiplerince yapılan titiz çalışma sonrası çalıntı motor bulunarak sahibine teslim edildi. Motoru çalan şüpheli ise adli makamlara sevk edildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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