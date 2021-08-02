Jandarma çalınan hayvanları sahibine teslim etti
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Jandarma çalınan hayvanları sahibine teslim etti

Jandarma çalınan hayvanları sahibine teslim etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan 1 Kadın'ın 12 koyununu çalıp, 5'ini telef eden 2 şüpheli gözaltına alındı.

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan 1 Kadın'ın 12 koyununu çalıp, 5'ini telef eden 2 şüpheli gözaltına alındı.

Posof İlçesi Derindere Köyünde ikamet eden Sevda Çankaya isimli kadın 12 adet küçükbaş hayvanının çalındığını jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler vatandaşın çalınan hayvanlarının bulunmasına yönelik arama çalışmalarına başladı. Çalınan hayvanların bulunmasına yönelik dört günlük arama çalışmaları sonucunda hayvanlardan 7 tanesi Çıldır ilçesine bağlı Akkiraz Köyü yaylasında şüpheli 2 kişinin hayvan sürüsü içerisinde bulunarak Sevda Çankaya'ya teslim edildi. Çalınan diğer hayvanların ise şüpheliler tarafından telef edildiği anlaşıldı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler adli kontrolle serbest bırakıldı. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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