Jandarma, bukalemun geçene kadar trafiği durdurdu ANTALYA'da, sokağa çıkma yasağında devriye görevi yaparken boş yolun karşısına geçmeye çalışan bukalemunu gören jandarma ekipleri, bukalemun yolun karşısına geçene kadar trafiği durdurdu.

ANTALYA'da, sokağa çıkma yasağında devriye görevi yaparken boş yolun karşısına geçmeye çalışan bukalemunu gören jandarma ekipleri, bukalemun yolun karşısına geçene kadar trafiği durdurdu.

İçişleri Bakanlığı tarafından hafta sonu oluşabilecek yoğunlukları önlemek için 48 saatlik sokağa çıkma yasağı kapsamında polis ekipleri kent merkezindeki sokak, cadde ve kavşaklarda görev alırken, jandarma ekipleri de kırsal bölgelerde oluşturdukları yol kontrol noktalarında uygulama yaptı. Antalya'nın kent merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Aksu ilçesinde, jandarma ekipleri gece saatlerinden itibaren kırsal noktalarda dahi vatandaşların sokağa çıkmaması için devriye görevi yaptı.

Aksu ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri bu defa yolu farklı bir sebeple ulaşıma kapattı. Bir bukalemunun karşıya geçmek için yolun ortasında olduğunu fark eden jandarma personeli, çift yönlü araç geçişine izin vermeyerek bukalemunun yolun karşısına geçmesini bekledi.

Jandarmanın bu hareketi, bekleyen sürücüler tarafından da beğeniyle karşılandı.

Kaynak: DHA