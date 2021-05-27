Jandarma bu kez hayat kurtarmak için kan verdi

Manisa'nın Kula ilçesinde jandarma ile Kızılay arasında yapılan işbirliği çerçevesinde kırsal Gökçeören Mahallesi'ne ilk kez kan bağış aracı kuruldu.

Manisa'nın Kula ilçesinde jandarma ile Kızılay arasında yapılan işbirliği çerçevesinde kırsal Gökçeören Mahallesi'ne ilk kez kan bağış aracı kuruldu. Jandarma personelinin desteğiyle yürütülen kan bağış kampanyasında bir günde 71 ünite kan toplandı.

Kula İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Gökçeören Jandarma Karakol Komutanlığı, Kızılay ile arasında yaptığı işbirliği ile kan bağış kampanyası düzenledi. Ülke genelindeki kan ihtiyacına destek olabilmek için böyle bir organizasyon düzenleyen jandarma, ilçeye bağlı Gökçeören Mahallesi'ne ilk kez kan bağış aracını getirmiş oldu. Karakol önüne kurulan Kızılay'a ait kan bağış aracında vatandaşlardan bağışlar alınırken, bir günde beklenen hedefin fazlasına ulaştı. Kaymakam Kemal Duru ve İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Nurettim Yarımçam'ın da bizzat katılarak destek verdiği kan bağış kampanyasında, bir günde 71 ünite kan toplandı. Kampanyaya, Kula'da görevli jandarma personeli de destek verdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı