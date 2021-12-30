Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Köroğlu, Vali Epcim'i ziyaret etti

GİRESUN (İHA) - Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, Vali Cüneyt Epcim'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı'nın 24 Ağustos'ta yayımlanan Atama Kararları ile İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndan Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'na atanan Tuğgeneral Nuh Köroğlu, Vali Cüneyt Epcim'i ziyaret etti.

Valilik makamında gerçekleştirilen ziyarette Vali Epcim ile Tuğgeneral Köroğlu çeşitli konularda bilgi alışverişinde bulundu. Vali Epcim, ziyareti dolayısıyla Köroğlu'na teşekkür ederek yeni görevinde başarı diledi.

Tuğgeneral Köroğlu ise Vali Epcim'e, misafirperverliği dolayısıyla teşekkürlerini bildirdi.

Ziyarette Bayburt İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ramazan Yiğit de yer aldı. - BAYBURT

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