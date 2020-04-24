Jandarma birlikleri İstiklal Marşı okudu Elazığ'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla jandarma birlikleri İstiklal Marşı okudu.

Elazığ'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla jandarma birlikleri İstiklal Marşı okudu.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı kent genelindeki jandarma birlikleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100. yılı etkinlikleri kapsamında İstiklal Marşı'nı aynı saatte okudu.

Jandarmanın ülkenin birlik ve beraberliğine yönelik her türlü faaliyete kararlılıkla devam ettiği bildirildi.

Kaynak: AA