Jandarma binası yakınlarında şüpheli paket alarmı
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Jandarma binası yakınlarında şüpheli paket alarmı

Jandarma binası yakınlarında şüpheli paket alarmı Sivas İl Jandarma Komutanlığı binası yakınına bırakılan şüpheli çanta paniğe neden oldu, fünye ile patlatılan çantanın içinden elbise çıktıSİVAS - Sivas İl Jandarma Komutanlığı binası yakınına bırakılan şüpheli çanta paniğe neden oldu, fünye...

20.11.2019 18:50 | Son Güncelleme: 20.11.2019 18:52
Jandarma binası yakınlarında şüpheli paket alarmı

binası yakınlarında şüpheli paket alarmı

İl Jandarma Komutanlığı binası yakınına bırakılan şüpheli çanta paniğe neden oldu, fünye ile patlatılan çantanın içinden elbise çıktı

SİVAS - Sivas İl Jandarma Komutanlığı binası yakınına bırakılan şüpheli çanta paniğe neden oldu, fünye ile patlatılan çantanın içinden elbise çıktı.

Edinilen bilgilere göre olay Mehmet Akif Ersoy mahallesi İl Jandarma Komutanlığı binası yakınlarında meydana geldi. Kaldırım üzerinde bulunan yön levhası altına bırakılan çantayı gören jandarma ekipleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Özel kıyafetlerini giyen bomba imha uzmanları uzaktan kumandalı fünye ile şüpheli çantayı patlattı. Patlatılan çantanın içinden elbise çıktı. Çevrede bulunan vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Jandarma binası yakınlarında şüpheli paket alarmı
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