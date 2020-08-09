- Jandarma binası kapısında şüpheli çanta paniği - Jandarma binası kapısında şüpheli çanta paniği Sivas İl Jandarma Komutanlığı binası önünde unutulan şüpheli çanta paniğe neden oldu, fünye ile patlatılan çantanın içinden inşaat işçisi kıyafetleri çıktı Sivas İl Jandarma Komutanlığı binası önünde unutulan şüpheli çanta paniğe neden oldu,...

- Jandarma binası kapısında şüpheli çanta paniği

Sivas İl Jandarma Komutanlığı binası önünde unutulan şüpheli çanta paniğe neden oldu, fünye ile patlatılan çantanın içinden inşaat işçisi kıyafetleri çıktı

SİVAS - Sivas İl Jandarma Komutanlığı binası önünde unutulan şüpheli çanta paniğe neden oldu, fünye ile patlatılan çantanın içinden inşaat işçisinin iş kıyafetleri çıktı.

Edinilen bilgilere göre olay Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Sivas İl Jandarma Komutanlığı önünde meydana geldi. Şüpheli çantayı fark edenler durumu polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevrede önlem aldı. Daha sonra şüpheli çanta bomba imha ekipleri tarafından uzaktan kumandalı fünye ile patlatıldı. Patlatılan çantanın içerinden inşaat işçisi kıyafetleri çıktı. Çantanın çevrede bulunan bir inşaatta çalışan Ömer Şahin' ait olduğu ve çantayı orada unuttuğu öğrenildi. Olay yerine gelen Şahin, dalgınlık nedeniyle çantasını orada unuttuğunu söyledi.

Kaynak: İHA