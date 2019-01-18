Jandarma, Beyaz Cennet'te Kuş Uçurtmuyor

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kış turizminin en önemli merkezlerinden olan Uludağ'da sömestr tatili ile birlikte güvenlik tedbirlerini en üst düzeyde tutuyor.

Bursa İl Jandarma Komutlanlığı'na bağlı ekipler, sömestr tatilinde binlerce tatilciyi ağırlayaracak olan Uludağ'da, güvenlik önlemlerini arttırdı. Sömestr yoğunluğuyla birlikte, Uludağ'da 9 trafik, 2 arama kurtarma, 1 özel harekat ve 8 jandarma asayiş timinden oluşan 120 jandarma personeli 24 saat görev yapıyor. Jandarma ekipleri, bomba arama, narkotik ve iz takip köpeklerinin yanı sıra trafik, asayiş, mobil karakol ve arama kurtarma araçları, mobil plaka tanıma sistemi, drone, skyranger (termal özellikli insansız hava aracı) gibi son teknoloji ürünü teçhizat ve araçlarla Uludağ'da kuş uçurtmuyor. Bursa-Uludağ yolu üzerinde bulunan Yiğitali Jandarma Karakolun'da kış lastiği ve zincir uygulaması yapılırkeni, Uludağ Milli Parklar gişelerinde ise daha detaylı incelemeler yapılıyor. Gişelerden geçen her kişinin Genel Bilgi Tarama'sı (GBT) yapılırken, alkol ve araç muayne uygulamaları gerçekleşiyor. Ayrıca Oteller Bölgesi'ne zincirsiz araç salınmazken, kış lastiklerinin dişleri kontrol ediliyor. Beyaz Cennetin farklı bölgelerinde ve gişelerde, uzun namlulu Jandarma Özel Harekat Ekipleri nöbet tutuyor. Narkotik Madde ve Bomba Arama köpekleri, durdurulan otomobillerde arama yapıyor. Ekipler, Uludağ'da 24 saat boyunca güvenliği ve vatandaşın huzurunu sağlıyor. - Bursa

Kaynak: DHA