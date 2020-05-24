Jandarma bayram tedbirlerini sıkı tutuyor
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Jandarma bayram tedbirlerini sıkı tutuyor

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Ramazan bayramı tedbirlerinde sokağa çıkma yasağı kapsamında Drone destekli eş zamanlı asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirdi.

Jandarma bayram tedbirlerini sıkı tutuyor
24.05.2020 20:29 | Son Güncelleme: 24.05.2020 20:32

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Ramazan bayramı tedbirlerinde sokağa çıkma yasağı kapsamında Drone destekli eş zamanlı asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirdi.

Sokağa çıkma yasağı kapsamında il genelinde Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığı'na bağlı ekipler drone destekli eş zamanlı asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirdi. Sakarya - Düzce istikametinde yol kontrol çalışmalarını sürdüren ekipler D-100, D-655 Karayolları, Anadolu Otoyolu ile bağlantı yolları üzerinde ve köy yollarında uygulama yaptı. Uygulamaya Jandarma Trafik Aşayiş ve Motosikletli Timler ile KOM, İstihbarat ve Köpek Timleri katıldı. Denetimler esnasında sosyal mesafe ve sağlık kurallarına dikkat edildi. İçişleri Bakanlığı tarafından trafik kazalarının önlenmesine yönelik başlatılan kampanyalar ve "Sokağa Çıkma Kısıtlaması" kapsamında denetimler yapıldı.

Uygulamada Jandarma Trafik ekipleri sürücü, yolcu ve yayaların bayramını kutlayıp, seyahat izin belgesi bulunan sürücü ve yolculara kolonya ve şeker ikram etti. Hız, emniyet kemeri, seyir halinde iken cep telefonu ile konuşma ve genel trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıp, broşürler verdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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