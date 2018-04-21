Jandarma "Barkod Okuyucu Cihazlı" Uygulamaya Başladı

Viranşehir ilçesinde jandarma ekipleri ilk kez barkod okuyucu cihaz kullanarak, kimlik kartlarının çipinden, çipli kimlik kartları ve ehliyetlerini kontrol ettikleri kişilerin bilgilerine hızla erişti.



Jandarma ekipleri, ülke genelinde emniyet, asayiş ve kolluk hizmetlerinin kalitesini artırmak üzere başlatılan yeni uygulamayla GBT sorgulamalarını barkod okuyucu cihaz üzerinden yaptı.



Çipli kimlik kartları üzerindeki barkod ve yeni ehliyetler üzerindeki karekodlar okutularak bilgiye daha hızlı, kesintisiz, ve güvenilir şekilde ulaşılmasına imkan sağlayan cihaz Viranşehir-Şanlıurfa karayolu üzerinde ilk kez uygulandı.



İlk kez kullanılan cihazlar sayesinde, vatandaşa ait veri girişlerinin hızlanması, yanlış veri girişlerinin asgariye indirilmesi, toplu taşıma hizmeti veren araçlardaki sorgulamalarda işlemlerin hızlı şekilde tamamlanarak bekleme süresinin azaltılması, böylece hizmet kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Uygulama sırasında durdurulan araçlardaki kişilerin kimlik kartlarının çipleri, barkod okuma cihazıyla okutularak, bilgilerine kısa sürede ulaşıldı.