Jandarma Bandosundan Diriliş Ertuğrul müziğine klip



ANKARA - Jandarma Bandosundan Diriliş Ertuğrul müziğine klip yaptı.

736. Ertuğrul Gazi'yi Anma Şenlikleri kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya ekibi tarafından Jandarma Bandosunun icra ettiği Diriliş Ertuğrul müziğine bir video klip çekti. Çekimde bando ile birlikte tamamı Jandarma personelinden oluşan saygı nöbetçileri Alpler görev aldı. Şenlikler kapsamında Cumartesi günü Jandarma Bandosu Söğüt'te saat 21: 00'de vatandaşlara bir konser verecek.