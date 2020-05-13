Jandarma, Balıkesir'de aranan 34 kişiyi yakaladı Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 34 kişiyi yakaladı.

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 34 kişiyi yakaladı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca "Aranan Şahısların Yakalanması"na yönelik il genelinde icra edilen "Önleyici Kolluk Faaliyetleri" esnasında; 14 bin 110 kişi sorgularken, Ayvalık'ta 3, Balya'da 1, Bandırma'da 1, Burhaniye'de 5, Edremit'te 13, Erdek'te 3, Gömeç'te 1, Gönen'de 3, Karesi'de 1, Kepsut'ta 2 ve Savaştepe ilçesinde 1 kişi olmak üzere çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan toplam 34 kişi yakalandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA