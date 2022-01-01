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JANDARMA BAKLAVA İKRAM ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde yılbaşı gecesi uygulama yapan jandarma ekipleri, vatandaşlara baklava ikram ederek, yeni yıllarını kutladı.

SAKARYA (DHA) - SAKARYA'nın Karasu ilçesinde yılbaşı gecesi uygulama yapan jandarma ekipleri, vatandaşlara baklava ikram ederek, yeni yıllarını kutladı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı gecesi Karasu-Akçakoca yolunun Küçükboğaz mevkisinde uygulama yaptı. Jandarma ekipleri, durdurulan araçların sürücülerinin ehliyetlerini kontrol etti. Bu sırada araçlarda bulunanlara baklava ikram edilerek, yeni yılları kutlandı. Vatandaşlar jandarmalara teşekkür etti.

JANDARMA BAKLAVA İKRAM ETTİ

JANDARMA BAKLAVA İKRAM ETTİ

JANDARMA BAKLAVA İKRAM ETTİ

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