JANDARMA BAKLAVA İKRAM ETTİ

SAKARYA (DHA) - SAKARYA'nın Karasu ilçesinde yılbaşı gecesi uygulama yapan jandarma ekipleri, vatandaşlara baklava ikram ederek, yeni yıllarını kutladı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı gecesi Karasu-Akçakoca yolunun Küçükboğaz mevkisinde uygulama yaptı. Jandarma ekipleri, durdurulan araçların sürücülerinin ehliyetlerini kontrol etti. Bu sırada araçlarda bulunanlara baklava ikram edilerek, yeni yılları kutlandı. Vatandaşlar jandarmalara teşekkür etti.