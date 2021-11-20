Jandarma avcı kılığına girerek cinayet şüphelisini yakaladı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde alacak verecek konusu yüzenden 1 kişinin öldürülmesi olayının şüphelisi, Adıyaman'ın Gerger ilçe kırsalında avcı kılığına giren jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakaladı.
MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde alacak verecek konusu yüzenden 1 kişinin öldürülmesi olayının şüphelisi, Adıyaman'ın Gerger ilçe kırsalında avcı kılığına giren jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakaladı.
3 Temmuz 2021 tarihinde Antalya'nın Manavgat ilçesinde Menderes Ç.'nin öldürülmesi olayının şüphelisi olan S.B., üç aylık titiz çalışmanın sonucunda yakalandı. Gerger İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, cinayet şüphelisi şahsın ilçe kırsalında olduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.
Gerger ilçe kırsalında avcı kılığına giren jandarma ekipleri, cinayet şüphelisi S.B.'yi kıskıvrak yakaladı. Jandarma ekibi tarafından yakalan şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - ADIYAMAN
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