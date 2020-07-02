Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokuluna öğrenci alımı başvuruları yarın başlayacak
Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokuluna (JAMYO) 1000 öğrenci temini yapılacağı bildirildi.
02.07.2020 19:31 | Son Güncelleme: 02.07.2020 19:42
Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokuluna (JAMYO) 1000 öğrenci temini yapılacağı bildirildi.
Jandarma Genel Komutanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, öğrenci alımı başvurularının yarın başlayacağı ve bir ay süreceği duyuruldu.
Detaylara, JAMYO Öğrenci Başvuru Kılavuzu ile "www.jandarma.gov.tr"den ulaşılabilecek.
Kaynak: AA