Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokuluna öğrenci alımı başvuruları yarın başlayacak Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokuluna (JAMYO) 1000 öğrenci temini yapılacağı bildirildi.

Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokuluna (JAMYO) 1000 öğrenci temini yapılacağı bildirildi.

Jandarma Genel Komutanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, öğrenci alımı başvurularının yarın başlayacağı ve bir ay süreceği duyuruldu.

Detaylara, JAMYO Öğrenci Başvuru Kılavuzu ile "www.jandarma.gov.tr"den ulaşılabilecek.

Kaynak: AA