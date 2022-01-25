JANDARMA, ASTIM HASTASINI SAĞLIK EKİPLERİNE ULAŞTIRDI - Haberler
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JANDARMA, ASTIM HASTASINI SAĞLIK EKİPLERİNE ULAŞTIRDI

JANDARMA, ASTIM HASTASINI SAĞLIK EKİPLERİNE ULAŞTIRDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BİNGÖL'ün Yedisu ilçesinde 84 yaşındaki astım hastası Mehmet Şerif Alkış, jandarma ekipleri tarafından evinden alınırak sağlık ekiplerine ulaştırıldı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - BİNGÖL'ün Yedisu ilçesinde 84 yaşındaki astım hastası Mehmet Şerif Alkış, jandarma ekipleri tarafından evinden alınırak sağlık ekiplerine ulaştırıldı.

Yedisu İlçesi Kabaoluk Mahallesinde oturan Mehmet Şerif Alkış nefes almada güçlük çektiğini farkeden ailesi durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolların kapalı olması üzerine ambulans ve sağlık ekiplerinin köye ulaşamaması üzerine Yedisu İlçe Jandarma Komutanlığına durum bildirildi. Yol askeri araçlarla açılarak, Alkış evinden alınıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Yedisu Toplum Sağlığı Merkezine getirerek tedavi altına alınan Alkış'ın sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Jandarma, Hisarcık, Yedisu, Astım, Güncel, Haber

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