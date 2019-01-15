Jandarma aşını, mahsur kalanlarla paylaştı

Sivas Kızıldağ Jandarma karakolunda görevli jandarma görevlileri, yoğun kar yağışı ve tipi dolayısı ile Kızıldağ geçidinde Mansur kalan vatandaşlara sıcak çorba ikram etti

SİVAS - Sivas Kızıldağ Jandarma karakolunda görevli jandarma görevlileri, yoğun kar yağışı ve tipi dolayısı ile Kızıldağ geçidinde Mansur kalan vatandaşlara sıcak çorba ikram etti.

Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Sivas-Erzincan karayolu 2 bin 190 rakımlı Kızıldağ geçidinde, yoğun tipi nedeniyle araç ulaşımına kapandı. Birçok araç yolda mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşlar Karayolları Bakımevinde misafir edildi. Kızıldağ Karakolunda görevli jandarma görevlileri mahsur kalan vatandaşlara sıcak çorba pişirip ikram ettiler. Kızıldağ Geçicinde kar kalınlığı 1 metreyi aşarken, devam eden yoğun kar yağışı ve tipinin karla mücadele çalışmalarını güçleştirdiği bildirildi.

Kaynak: İHA