Jandarma asayiş denetimlerinde göz açtırmadı
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Jandarma asayiş denetimlerinde göz açtırmadı

Jandarma asayiş denetimlerinde göz açtırmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'de jandarma ekipleri, Türkiye geneli yapılan genel asayiş uygulaması kapsamında belirlenen noktalarda uygulama gerçekleştirildi.

Kocaeli'de jandarma ekipleri, Türkiye geneli yapılan genel asayiş uygulaması kapsamında belirlenen noktalarda uygulama gerçekleştirildi.

Ülke genelinde ve Kocaeli'de jandarma ekiplerince sürdürülen genel asayiş denetimlerinde ekipler göz açtırmadı. Denetim noktasında araçları durduran ekipler, kimlik kontrolleri yaparken, kural ihlali yapan vatandaşlar hakkında adli işlemler yapıldı.

Öte yandan narkotik madde arama çalışması gerçekleştiren jandarma ekiplerine hassas burunlu narkotik köpeği de eşlik etti. - KOCAELİ

Jandarma asayiş denetimlerinde göz açtırmadı
Jandarma asayiş denetimlerinde göz açtırmadı
Jandarma asayiş denetimlerinde göz açtırmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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