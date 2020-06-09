Jandarma aranması bulunan 88, terör suçu şüphelisi 9 kişiyi yakaladı Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'nca Mayıs ayında yapılan çalışmalarda yakalama kararı ve aranması bulunan 88, terör örgütü suçlarından ise 9 şüpheliyi yakaladı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'nca Mayıs ayında yapılan çalışmalarda yakalama kararı ve aranması bulunan 88, terör örgütü suçlarından ise 9 şüpheliyi yakaladı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Mayıs ayında yapılan çalışmalarda 68 kasten yaralama olayında yakalanan toplam 146 şüphelinin haklarında yapılan soruşturma neticesinde adli makamlara sevk edildi. 10'u evden, 2'si kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık, 4'ü kablo, 3'ü hayvan, 1'i iş yeri, 1'i oto hırsızlığı, 3'ü dolandırıcılık, 2'si güveni kötüye kullanma olmak üzere toplam 26 olayda yakalanan 34 şüpheliden 5'i tutuklandı. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında; 12 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti' ile 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak/Bulundurmak', 3 Mali Suç, 3 5015 Sayılı Kanuna Muhalefet, 2 5307 Sayılı Kanuna Muhalefet, 4 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet, 8 Kültür ve Tabiat Varlıklarına Dair Suçlar, 2 Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti olmak üzere toplam 34 olayda yakalanan 58 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Ekiplerce icra edilen operasyonlarda; 46 gram eroin, bin 606 gram toz esrar, 62 gram metamfetamin, 4 gram bonzai, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 11 adet tabanca, 268 adet mühimmat ve 13 adet av tüfeği ele geçirildi. Terör ile mücadele kapsamında; 'El*Kaide' Terör Örgütü suçlarından 2 olayda toplam 9 şüpheli hakkında işlem yapılmış, 4 şüpheli tutuklandı. Dönem içerisinde ailesi ve yakınları tarafından kayıp şahıs müracaatında bulunulan 9 şahıstan 5'i bulundu. Çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve UYAP aranması bulunan 88 şahıs yakalandı. Koruma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen aile hukukundan doğan bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğünü yerine getirmeyen 7 aile hakkında 'Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhmali'nden işlem yapıldı. Sokakta dilendirilen çocukların tespiti durumunda 'Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali' ve 'Kabahatler Kanununun 33'üncü maddesi' gereğince işlem yapıldı. Çocuk ve kadın ile ilgili işlemlerin yürütülmesinde paydaş olan kurum ve kuruluşlarla koordine kurularak faaliyetlerin bütünlük içinde yürütülmesi sağlandı. Korona virüs (COVİD-19) kapsamında alınması gereken tedbirlere aykırı hareketlerin önlenmesi ve vatandaşların mevcut huzur ve güven ortamının sağlanması, sosyal izolasyon kurallarının uygulanması amacıyla kapatılan yada kısıtlanan park, bahçe, mesire ve yürüyüş alanları, toplu taşıma ve ticari taksiler, semt pazarları, marketler, fırınlar, petrol istasyonları, alışveriş merkezleri ile umuma açık yerler kontrol edildi. Emniyet ve asayişin temini maksadıyla yapılan eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Türkiye Huzur Güven Uygulamasında; 2 bin 651 şahıs sorgulandı, 10 aranan şahıs yakalandı, 2 bin 897 araç denetlendi, 278 işyeri, 57 adet park ve bahçe, 20 adet mesire yürüyüş alanı kontrol edildi. Uygulamalarda 69 araca cezai işlem uygulanırken 76 bin 003 TL idari para cezası uygulandı. Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte faaliyetler, yine halkın desteği ile daha güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA