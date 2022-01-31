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Jandarma aranan 22 kişiyi yakaladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Jandarma aranan 22 kişiyi yakaladı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca il genelinde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla yaptığı çalışma ve yol denetimlerinde 22 aranan şahsı yakaladı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca il genelinde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla yaptığı çalışma ve yol denetimlerinde 22 aranan şahsı yakaladı. Yapılan çalışmalarda ayrıca ateşli silah, pala ve bıçak da ele geçirildi.

Jandarma Komutanlığının il genelinde yaptığı çalışmalar neticesinde 22 aranan şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet av tüfeği, 1 adet pala ve 1 adet de bıçak ele geçirilen çalışmaların devam edeceği bildirildi. - BALIKESİR

Jandarma aranan 22 kişiyi yakaladı

Jandarma aranan 22 kişiyi yakaladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haber

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