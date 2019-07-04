Jandarma aracıyla otomobil çarpıştı: 3 asker yaralı

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde otomobil ile çarpışan jandarma aracının takla atması sonucu 3 asker aralandı.

Kaza, Akyazı Kuzuluk mevkiinde meydana geldi. Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı'na ait 54 JAA 143 plakalı jandarma aracı, 16 N 4482 plakalı otomobil ile kavşakta çarpışarak takla attı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma aracından çıkarılan yaralı 3 asker, 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

- Sakarya