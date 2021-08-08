Jandarma aracı şehit çocuğunun sünnet arabası oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Jandarma aracı şehit çocuğunun sünnet arabası oldu

Jandarma aracı şehit çocuğunun sünnet arabası oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Tokat'ta jandarma aracı şehit çocuğunun sünnet arabası oldu.

Tokat'ta jandarma aracı şehit çocuğunun sünnet arabası oldu.

Diyarbakır Lice'de 2015 yılında operasyondan dönen askerleri taşıyan aracın devirmesi sonucu 3 çocuk babası Uzman Çavuş Mehmet Gözüdok (38) şehit oldu. Babası 2 yaşında iken şehit olan Ahmet Salih Gözüdok (8) için sünnet düğünü yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından bir jandarma aracı süslenerek sünnet arabası olarak tahsis edildi. Sirenler çalarak mahalleye giriş yapan jandarma aracına motosikleti ekipleri ile jandarma araçları eşlik etti. Konvoy eşliğinde şehir turu atan Ahmet Salih Gözüdok, yaşadığı sevinci dile getirdi. Gözüdok, jandarma araçlarının balonlarla süslenmiş olduğunu, çok mutlu olduğunu söyledi.

Anne Dilet Gözüdok ise gurur, mutluluk ve hüznü bir arada yaşadıklarını belirterek, "Onun bütün dileği oğluna böyle bir sünnet düğünü yapmaktı. Ben bunu gerçekleştirdiğim için mutluyum. Ama isterdim ki yanımızda olsun. Bir tarafımız eksik oluğu için hüzünlüyüz. Bugünümüzde bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim" dedi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ekrem İmamoğlu Mehmet Özhaseki Bekir Pakdemirli Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Seda Sayan Aleyna Tilki Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Rıza Kayaalp Sergen Yalçın Valentin Rosier Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Jandarma aracı şehit çocuğunun sünnet arabası oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.8.2021 01:15:13. #1.14#

title