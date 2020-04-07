Jandarma ara yolları da tuttu Jandarma ara yolları da tuttu Bilecik üzerinden komşu Bursa, Eskişehir ve Sakarya'ya bağlantısı olan karayolunda güvenlik güçleri kontrol noktaları oluşturdu Bilecik'te, yeni tip korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında uygulamalarını artıran jandarma ekipleri, komşu Bursa, Eskişehir...

Jandarma ara yolları da tuttu

Bilecik üzerinden komşu Bursa, Eskişehir ve Sakarya'ya bağlantısı olan karayolunda güvenlik güçleri kontrol noktaları oluşturdu

BİLECİK - Bilecik'te, yeni tip korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında uygulamalarını artıran jandarma ekipleri, komşu Bursa, Eskişehir ve Sakarya'ya bağlantısı olan karayolunda güvenlik güçleri kontrol noktaları oluşturdu.

Ekipler, şehre giriş belgesini olmayanlar sürücüler geri gönderildi.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda, Bilecik ile sınır komşusu olan Bursa, Eskişehir ve Sakarya'ya bağlantısı olan karayolunda güvenlik güçleri kontrol noktaları oluşturdu. Bu bölgelerde tedbir alan jandarma ekipleri, yol güzergahlarındaki gezici ekiplerin devriye sayısını da artırdı. Sürücülerin şehre giriş için izin belgelerinin olup olmadığını denetleyen ekipler, belgesi olmayan sürücüleri geri gönderiyor. Araçlarda sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığını da kontrol eden ekipler, sürücü ve yolcuların ateşini de ölçtü.

Ayrıca, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan ile 20 yaş altı gençlerin olup olmadığını da kontrol eden jandarma ekipleri, zorunlu olmadıkça evlerden dışarı çıkılmaması uyarısında bulunuyor.

Kaynak: İHA